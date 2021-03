Maniche acredita que o FC Porto pode repetir a história na Liga dos Campeões

"Deve jogar com o tempo e com a ansiedade da Juventus, e acima de tudo ser uma equipa eficaz, porque nestes jogos não acontecem muitas oportunidades de golo. O Porto tem de ser uma equipa consistente e equilibrada", recomenda.

" A Juventus está longe de ser campeã em Itália e, por isso, todas as atenções vão para a Champions", justifica. O Porto também está aquém do esperado na liga portuguesa, mas "teve mais dificuldades nessa gestão, porque tem o segundo lugar em risco".

No fundo, aquilo que Maniche pensa é que os dragões podem obter um resultado positivo se repetirem a exibição do primeiro jogo. "O Porto fez um jogo fantástico, anulando as peças cruciais da Juventus".

Nestas declarações a Bola Branca, Maniche reserva um capítulo inteiro para Cristiano Ronaldo, jogador "com capacidade de resolver um jogo a qualquer momento".

"É o melhor jogador do mundo e os números falam por si. É um jogador decisivo em todas as equipas por onde passa. Era importante o Porto arrastá-lo para longe da área, quanto mais longe da área menos perigo ele pode causar, mas é preciso estar sempre perto de um jogador que pode desequilibrar a qualquer momento e Ronaldo faz toda a diferença", conclui.



O jogo acontece precisamente 17 anos depois de um outro jogo em que as probabilidades não estavam a favor do FC Porto. Aconteceu em Old Trafford, também para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Porto chegou a Inglaterra com uma vantagem de 2-1 conquistada no Dragão. O United esteve em vantagem na 2.ª mão, mas em cima do minuto 90 Costinha fez o golo do empate que levou o Porto aos quartos de final e, mais tarde, ao título de campeão europeu.

Maniche fazia parte dessa equipa que acreditou e ele próprio acredita, agora, que a história pode repetir-se em Turim.

No FC Porto, Pepe, Corona e Grujic estão em dúvida, devido a problemas físicos. Na Juventus, Bentancur, com Covid-19, e Danilo, castigado, são baixas na Juventus.

O Juventus-FC Porto tem início marcado para as 20h00. Relato na Renascença, acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt e arbitragem do holandês Bjorn Kuipers.