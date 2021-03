FC Porto tenta reservar "quartos" da Liga dos Campeões pela décima vez

O clube português com mais presenças (24) em fase de grupos da Champions, desde a sua criação em 1992, e um dos mais assíduos - apenas Real Madrid e Barcelona têm mais presenças (25), passou pelos "quartos" sempre nesta nova era, com exceção de 1987, ano em que conquistou o título em Viena.

Uma vantagem curta, mas uma vantagem que, desde logo, abre a porta da próxima fase aos dragões, em caso de empate. Taremi, que marcou no Dragão, assegura, no entanto, que o FC Porto entrará em campo a pensar em vencer. Se assim não for, adverte, a probabilidade de insucesso será maior.

Pepe, Corona e Grujic estão em dúvida, devido a problemas físicos, mas Sérgio Conceição recupera Mbemba. Caso Pepe e Corona tenham autorização médica, o Porto apresentar-se-á na máxima força e o treinador deverá manter o 4-4-2 habitual, com Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio e Corona; Marega e Taremi.

Andrea Pirlo, treinador da Juventus, diz estar preparado para um Porto no seu estilo tradicional, mas também com um sistema de três defesas. Os italianos deverão apresentar-se dessa forma, ao contrário do que aconteceu no jogo da 1.ª mão. De Ligt, que não recuperou totalmente de lesão, e Danilo, a cumprir castigo, são as ausências numa equipa que, observa Sérgio Conceição estará mais fresca do que o FC Porto.