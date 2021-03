UE. PSD questiona Governo sobre despesas "incompreensíveis" da presidência portuguesa

O PSD pediu, esta terça-feira, ao Governo que esclareça despesas e gastos “incompreensíveis” no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, feitas “como se não houvesse confinamento”, uma situação que o partido considera “anómala e inconcebível”.

O requerimento, entregue no parlamento e dirigido ao ministro dos Negócios Estrangeiros, tem por título “As despesas e os gastos supérfluos e incompreensíveis da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia”. Refere notícias da imprensa internacional e nacional sobre o tema, que já tinham motivado pedidos de esclarecimento do PAN e do Chega.

No fim de semana, o presidente do PSD, Rui Rio, já tinha aludido ao tema no Twitter: “A ser verdade, envergonha-nos a todos e retira-nos respeitabilidade. O Governo português a dar uma triste oportunidade para o holandês Jeroen Dijsselbloem esboçar um sorriso sarcástico."