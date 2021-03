Manhã em Lisboa, tarde no Porto. Marcelo II toma posse

Há cinco anos, havia várias ruas cortadas e um clima de festa na cidade para a posse de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente eleito desceu a pé a Calçada da Estrela até ao Parlamento. Veio o Rei de Espanha e o Presidente de Moçambique e até o presidente da Comissão Europeia marcou presença.



Passados cinco anos, a posse para o segundo mandato seria à partida com menos novidade, mas fruto da pandemia também é mais discreta, com menos gente e, apesar de incluir cumprimentos, não deve ter abraços, nem beijinhos e selfies só à distância. Ainda assim, mantem os passos formais necessários para cumprir tradições e honrar instituições.

A cerimónia de posse começa às 10h00, com o presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, a abrir uma sessão na sala de sessões logo interrompida para ir receber o Presidente da República que deve chegar pelas 10h20 ao Palácio de São Bento e dez minutos depois deve dar entrada na sala de sessões. Há-se jurar sobre a Constituição, ouvir o discurso de Ferro e tomar a palavra para o seu segundo discurso de posse.

Há cinco anos, Marcelo prometeu “lutar por mais justiça social”, “cicatrizar feriadas” e ser o Presidente de “todos sem exceção”. Depois dos discursos, ainda haverá cumprimentos no Salão Nobre, honras militares e o Presidente seguirá, primeiro, para os Jerónimos e, depois, para o Palácio de Belém.

Á tarde, Marcelo seguirá para o Porto, onde há cinco anos também fez questão de estender as cerimónias de posse, mas uns dias depois. Desta vez, a cerimónia ecuménica e a visita a um centro cultural islâmico, que também aconteceram na primeira posse, têm lugar na Invicta.

Para os próximos dias, fica também a repetição das visitas ao Vaticano e a Madrid, como também inaugurou o primeiro mandato. Marcelo repete viagens inaugurais ao Vaticano e a Espanha.

Programa

10h20 – Chegada do Presidente da República à Assembleia da República

- Honras militares por Guarda de Honra composta por militares das Forças Armadas: Execução do Hino Nacional acompanhado por 21 tiros de salva e Revista à Guarda de Honra

- Entrada na Assembleia da República

10h30 – Sessão na Assembleia da República

- Presidente da Assembleia da República declara aberta a sessão

- Leitura da Ata de Eleição do Presidente-eleito

- Declaração de Compromisso do Presidente da República

- Juramento sobre a Constituição da República Portuguesa

- Execução do Hino Nacional pela Banda da Guarda Nacional Republicana

- Presidente da República subscreve a declaração de compromisso

- Leitura do auto de posse

- Presidente da Assembleia da República e o Presidente da República assinam o auto de posse

- Intervenção do Presidente da República

11h15 (aprox.) – Presidente da Assembleia da República declara encerrada a Sessão e é executado o Hino Nacional pela Banda da Guarda Nacional Republicana

- Presidente da República recebe cumprimentos no Salão Nobre da Assembleia da República

11h30 – Saída da Assembleia da República

- Honras militares por Guarda de Honra composta por militares das Forças Armadas com execução do Hino Nacional acompanhado por 21 tiros de salva

11h40 – Partida do Presidente da República para o Mosteiro dos Jerónimos, com Escolta de Honra Motorizada pela Unidade de Segurança e Honras de Estado da Guarda Nacional Republicana

11h50 – Chegada ao Mosteiro dos Jerónimos

- Deposição de coroas de flores nos Túmulos de Vasco da Gama e de Luís de Camões

- Cerimónia de Homenagem aos Mortos: Toque de silêncio; Toque de Homenagem aos Mortos em Defesa da Pátria; Momento de silêncio; Toque de Alvorada

12h00 – Partida do Presidente da República para a Praça Afonso de Albuquerque, com Escolta de Honra a Cavalo pela Unidade de Segurança e Honras de Estado da Guarda Nacional Republicana

12h15 – Chegada do Presidente da República à Praça Afonso de Albuquerque

- Honras militares por Guarda de Honra composta por militares do Esquadrão Presidencial: Execução do Hino Nacional; Revista à Guarda de Honra

12h30 (aprox.) – Entrada do Presidente da República no Palácio Nacional de Belém

- Deslocação do Presidente da República para o interior do Palácio Nacional de Belém pela rampa de acesso ao Pátio dos Bichos acompanhado pelo Chefe da Casa Militar e pela Chefe do Protocolo de Estado

- Toque de entrada do Presidente da República no Palácio pelos Charameleiros do Esquadrão Presidencial

- No Pátio dos Bichos, o Presidente da República é recebido pelo Chefe da Casa Civil

- Chegada do Presidente da República à Sala das Bicas, onde recebe, do Secretário-Geral das Ordens Honoríficas Portuguesas, as insígnias da Banda das Três Ordens

Partida do Presidente da República para o Porto

14h30 – Chegada do Presidente da República à Câmara Municipal do Porto

- Encontro com o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira

15h30 – Cerimónia Ecuménica com representantes de várias confissões religiosas presentes em Portugal no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto

- Palavras de boas-vindas do Presidente da Câmara do Porto

- Oração ecuménica recitada por todos

- Intervenção de Sua Excelência Reverendíssima, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e Bispo de Setúbal, Dom José Ornelas

- Intervenção do Presidente da República

16h30 – Partida do Presidente da República para o Centro Cultural Islâmico do Porto

16h45 – Visita do Centro Cultural Islâmico do Porto

- Descerramento de placa evocativa da visita

- Intervenção do Presidente do Centro Cultural do Porto, incluindo a recitação em árabe do capítulo de abertura do Alcorão

- Intervenção do Presidente da República