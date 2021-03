"Há 48 anos que não há risco" de democracia amordaçada em Portugal, diz Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garante que não existe risco de a democracia falhar em Portugal, depois de Cavaco Silva dizer que o poder socialista a está a tentar "amordaçar".

Há 48 anos que não há risco de não haver democracia em Portugal, disse aos jornalistas o Presidente da República, no final de uma cerimónia ecuménica, no Porto, no dia em que toma posse do segundo mandato como chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa sustenta que o país sempre teve nos órgãos de soberania democratas a defender uma Constituição democrata.

Confrontado pela Renascença com as declarações de Cavaco Silva, que afirmou que Portugal vive numa democracia amordaçada, Marcelo Rebelo de Sousa defende não haver risco.

“Há 48 anos que não há risco de não haver democracia. Por uma razão muito simples: os portugueses são democratas e porque, felizmente, tivemos sempre em lugares de responsabilidade na Presidência da República e na chefia do Governo, no Parlamento e no poder local e nos órgãos regionais, democratas a garantirem e a jurarem garantir a defesa, o cumprimento e, mais do que isso, a salvaguarda do cumprimento pelos outros de uma Constituição democrática. Isso é a melhor garantia que temos”, disse o Presidente da República.