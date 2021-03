Autárquicas: Fernando Curto é o candidato do PS em Oeiras

O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), Fernando Curto, é o candidato do PS à presidência da Câmara de Oeiras nas autárquicas deste ano, anunciou esta terça-feira a Comissão Política Concelhia do partido.

Segundo a informação divulgada, a escolha de Fernando Curto, já validada pela estrutura concelhia com 98% dos votos, aguarda agora a confirmação dos órgãos superiores socialistas.

Citado na nota, o candidato - de 61 anos e que no concelho foi já vereador, deputado municipal e presidente da Assembleia de Freguesia de Carnaxide - dá conta do objetivo de "colocar o município de Oeiras no lugar que merece", numa candidatura "abrangente" que representa "uma alternativa política credível".

O também presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide, cargo que desempenha desde 2001, afirma concorrer "por um concelho centrado nas pessoas, centrado na qualidade de vida [...], centrado na atração de jovens e no consequente rejuvenescimento da sua população".

A elaboração do programa eleitoral arranca com a recolha de "propostas e ideias válidas para afirmar o potencial do concelho" através de um ciclo de conferências sobre políticas públicas no município, atualmente liderado com maioria absoluta pelo independente Isaltino Morais.

A primeira conferência, sobre a igualdade de género, decorre na quarta-feira, às 21h, e, tal como as restantes oito que estão previstas, é transmitida na página de Facebook do PS/Oeiras.

Fernando Curto, sublinha a nota, é presidente da ANBP há 30 anos e tem um doutoramento em Gestão/Economia da Proteção Civil pela Universidade Europeia de Madrid.

O PS tem atualmente um vereador sem pelouros na Câmara de Oeiras, no distrito de Lisboa, sendo o restante executivo composto por seis elementos do movimento independente de Isaltino Morais (IN-OV Inovar Oeiras), dois do movimento independente IOMAF -- Independentes Oeiras Mais À Frente, um do PSD e um da CDU.

Isaltino Morais, que já liderou o concelho noutros mandatos (pelo PSD e como independente), não confirmou ainda a sua recandidatura.

Segundo a lei, as autárquicas decorrem entre setembro e outubro.