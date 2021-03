Pedrógão Grande. Comissão de inquérito parlamentar suspende trabalhos por 15 dias

A comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior aprovou, esta terça-feira, por unanimidade, a suspensão dos trabalhos por um período de 15 dias.

O requerimento para a suspensão dos trabalhos da comissão foi apresentado pelo grupo parlamentar do PS. O objetivo é permitir o tempo necessário para análise do projeto de relatório, da responsabilidade do deputado relator Jorge Paulo Oliveira (PSD), que foi apresentado há uma semana, a 2 de março, e que tem 83 conclusões e 36 recomendações sobre apoios à agricultura, atividades económicas, floresta e habitação.

Em atividade desde 24 de março de 2020, o prazo de funcionamento desta comissão eventual de inquérito parlamentar estava previsto terminar na sexta-feira, dia 12 de março.

Na sequência do requerimento aprovado esta terça-feira, determina-se a suspensão do prazo de funcionamento da comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior “por um período de 15 dias a contar da deliberação na comissão”.