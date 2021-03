Patrões querem creches, ensino até 6º ano, cabeleireiros e livrarias a abrir 2.ª feira

Veja também:

A CIP - Confederação Empresarial de Portugal defende um plano de desconfinamento faseado, com a abertura, na próxima semana, das creches, jardins infantis e ensino até ao sexto ano, cabeleireiros, livrarias e alfarrabistas.

"A economia está fechada. Portugal não está a trabalhar, mas os portugueses não estão a ficar em casa!", constata a CIP, num documento a que a Lusa teve acesso e que será apresentado na reunião do Governo com os parceiros sociais.

A CIP defende "um plano de desconfinamento que permita a reabertura em segurança das diversas atividades e a estabilização das perspetivas para os cidadãos e os empresários".

O Governo convocou as confederações sindicais e patronais para uma reunião de concertação social extraordinária na quarta-feira, para lhes apresentar o plano de desconfinamento.

A CIP, em linha com as recomendações do Conselho Nacional da Saúde, apela assim à necessidade de reabertura gradual da atividade económica dos diferentes setores, baseado na construção de um modelo de confiança e responsabilidade com os portugueses, controlo da transmissão da infeção, com um programa de "teste-rastreio-isolamento", orientações claras para o processo de desconfinamento e explicitação transparente da situação da vacinação contra a covid-19.

A CIP irá apresentar, na reunião, um plano dividido por quatro fases, a primeira, a começar já na segunda feira com a reabertura de jardins infantis, creches e ensino até ao sexto ano, cabeleireiros, livrarias e alfarrabistas.