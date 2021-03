"Oh Marcelo, meu amor". Presidente saiu do guião para regressar ao Bairro do Cerco

Em causa uma empreitada de reconversão e requalificação do Bairro do Cerco que, de acordos com o anúncio do lançamento do concurso público publicado no Diário da República a 18 de fevereiro de 2019, está orçada em 6,1 milhões de euros e inclui 12 blocos.

"Tinha de ser [referindo-se à inclusão desta visita no programa de hoje] para ver a mudança. E está a mudar. Já mudou muito e estão ainda obras em curso de dois arquitetos diferentes, isto para mudar a vida das pessoas. Mas ainda há ainda prédios que precisam de mudar", comentou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado ainda teve tempo de interagir com algumas pessoas, como com o pequeno Rafael de três anos que a avó levou ao passeio da entrada do prédio para que visse "o senhor presidente dos afetos e do povo", como lhe chamou e, antes de entrar no carro junto ao Centro de Emprego e Formação Profissional e dar por terminada a vista teve direito a um coro de aplausos e de "vivas".