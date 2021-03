Médicos acusam Inspeção-geral de proteger a direção do lar de Reguengos

Jorge Roque da Cunha acusa a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde de branquear a responsabilidade da direção do Lar de Reguengos de Monsaraz

É a reação do presidente do Sindicato Independente dos Médicos à investigação da IGAS que conclui que há responsável deontológica deste sindicato e também da Ordem dos Médicos no caso do surto de Covid-19 naquela instituição

Em causa estão as instruções dadas aos profissionais de saúde para recusarem trabalhar no local devido à falta de condições.

Em declarações à Renascença, Jorge Roque da Cunha recusa e diz que o relatório não passa de uma tentativa de branquear o papel da direção do lar, que é presidida por um autarca do PS.

Esta é, segundo o Sindicato, uma “tentativa que a Inspeção-geral faz de branquear tudo aquilo que foi a irresponsabilidade do gestor de um lar que deixa o lar chegar à situação a que chegou, a uma secretaria de Estado da Segurança Social que faz inspeções e nada deteta de desconformidade por parte desse respetivo lar”.