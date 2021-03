GNR desmantelou rede de tráfico de droga que operava a partir de Vila do Conde

A GNR desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava a partir do concelho de Vila do Conde e que vendia em diversas localidades do distrito de Porto, e deteve ainda um homem de 66 anos.

Em comunicado, a GNR adianta que a rede foi desmantelada no âmbito de uma investigação que teve a duração de cerca de dois meses.

No decorrer das diligências, a GNR fiscalizou um automóvel, onde encontrou um saco que continha 443 doses individuais de canábis, já preparadas e embaladas para entrarem no mercado de venda.

No âmbito da ação, “foi também feita uma busca a um armazém com cerca de 500 metros quadrados, onde a produção da droga era preparada, desde a germinação ao crescimento, secagem e acondicionamento para venda”, adianta a GNR.

O homem de 66 anos foi detido na segunda-feira por suspeitas de tráfico de estupefacientes e apreendeu na viatura 1.108 gramas de canábis, 130 plantas de canábis, uma viatura, um telemóvel, 78 lâmpadas de aquecimento e seis bidões de fertilizante.

O detido vai ser presente hoje ao Tribunal Judicial de Vila do Conde para interrogatório judicial.