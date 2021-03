Covid-19. Cerca de metade da população acima de 80 anos recebeu primeira dose da vacina

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou esta terça-feira que 47% das pessoas com mais de 80 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

São 310.409 primeiras vacinas administradas neste grupo etário.

Com a vacinação completa, a DGS conta 68.502 pessoas com mais de 80 anos, o que corresponde a 10% da população nesta faixa etária.

No total da população portuguesa, foram administradas 739.662 primeiras doses, desde o início da campanha de vacinação, a 27 de dezembro de 2020, o que corresponde a 8% da população nacional que recebeu a primeira vacina contra o novo coronavírus.

O segundo grupo etário mais vacinado é o das pessoas entre os 50 e 64 anos, com 180.932 primeiras doses já administradas e 70.000 pessoas já com as duas tomas da vacina recebidas.

Já com as duas doses tomadas, a DGS contabiliza 293.245 pessoas (3% da população portuguesa).



Os dados da Direção-Geral da Saúde revelam, também, que na última semana foram administradas mais 160 mil vacinas, menos 24 mil (13%) do que na semana anterior.



Até ao último domingo, Portugal tinha recebido um total de 1.186.389 vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, tendo sido distribuídas pelos pontos de vacinação do país 1.078.103 doses.