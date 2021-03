Bombeiros procuram jovem desaparecido no rio Ave

Um jovem de 19 anos, desapareceu esta terça-feira numa praia fluvial de Vila do Conde, no distrito do Porto, depois de ter entrado no rio Ave, estando ainda ser procurado pelos bombeiros locais, confirmou à Lusa o comandante Carlos Gomes.

O alerta para o incidente foi dado já perto dos 17h00, dando conta de que a vítima, que estaria no local a jogar futebol americano com amigos, teria entrado na água para buscar uma bola, mas, devido à forte corrente, acabou por desaparecer, apesar de os companheiros ainda o terem tentado socorrer.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde explicou que esta zona do rio Ave tem uma muito corrente forte e que os próprios mergulhadores da corporação sentiram dificuldades para efetuar as buscas.

Carlos Gomes garantiu que, apesar da visibilidade reduzida com o cair da noite, "serão esgotadas todas as possibilidades para resgatar o corpo".

"Virá uma equipa especializada em ‘águas bravas' e mergulho dos Bombeiros Sapadores do Porto para fazer a avaliação da situação e definir uma estratégia para quando o sol nascer", explicou Carlos Gomes.

Para o local, a corporação vila-condense mobilizou nove homens apoiados por quatro viaturas, tendo também estado presentes militares da GNR e elementos do INEM.