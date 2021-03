Meghan e Harry. Família real britânica garante que alegações de racismo são "levadas a sério"

O Palácio de Buckingham garantiu, esta terça-feira, que as alegações de racismo estão a ser "levadas muito a sério" e que Meghan Markle e o príncipe Harry continuam a ser membros "muito queridos" da família real.

"A família inteira fica triste ao saber de como os últimos anos foram difíceis para Harry e Meghan. As questões levantadas, principalmente as de racismo, são preocupantes. Embora as memórias [do que aconteceu] possam variar, são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em privado", comenta em comunicado.

"Harry, Meghan e Archie serão sempre membros muito queridos da família", conclui.

A mulher do príncipe Harry, Meghan Markle, revelou numa entrevista televisiva que um membro da família real terá manifestado preocupação antes do nascimento do filho, Archie, sobre "quão escura" a pele da criança poderia ser.