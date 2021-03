Estudante que denunciou professor francês decapitado admite que mentiu

As denúncias da jovem levaram, na altura, o pai a apresentar uma queixa contra Samuel Paty, um professor de História que deu duas aulas em outubro de 2020 sobre liberdade de expressão. A queixa identificou o nome de Paty e a escola nos arredores de Paris, e espalhou-se nas redes sociais.

O testemunho da rapariga de 13 anos chegou agora à comunicação social francesa. A jovem admitiu que não estava presente quando Paty mostrou as caricaturas. “Eu não vi os cartoons, foi uma rapariga da minha turma que me mostrou”, disse.

Paty terá avisado os alunos que ia mostrar as caricaturas e, segundo declarações da aluna na altura, pediu aos alunos muçulmanos para abandonar a sala. A aluna argumentou que seria suspensa caso saísse, mas segundo o jornal Le Parisien, esta já se encontrava suspensa no dia anterior à aula que suscitou as queixas.

A rapariga terá dito no recente testemunho que mentiu para não desapontar o pai e este, em resposta, publicou dois vídeos nas redes sociais.

A família de Paty reagiu através do advogado, que criticou a mudança de atitude da família e acusou o pai de saber desde o início que a filha não estava na aula. “Vir agora e pedir desculpa por acreditar nas mentiras da filha, é realmente fraco”, disse o advogado à rádio RTL.

Pouco tempo depois da queixa se tornar viral, Samuel Paty foi assassinado brutalmente por um jovem de 18 anos, Abdullakh Anzorov, que gravou uma mensagem áudio onde garantia que tinha “vingado o profeta” Maomé.

Na sequência da morte do professor de 47 anos, a comunidade islâmica francesa prestou uma homenagem a Paty e o presidente da confederação francesa de imãs, o imã Hassen Chalghoumi, afirmou que “podemos discordar das caricaturas, mas nunca com violência, nunca com ódio”. Foram feitas também muitas homenagens por todo o país por Paty e manifestações contra a intolerância e o islamismo radical.

Imagens de Maomé são consideradas ofensivas pelos muçulmanos, e as caricaturas continuam a ser um tópico muito sensível em França, mais de cinco anos depois da morte de 12 pessoas nos escritórios do jornal satírico Charlie Hebdo.