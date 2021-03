Covid-19: Johnson & Johnson pode atrasar entregas da vacina à UE

Veja também:

A Johnson & Johnson admite que está com problemas em entregar à União Europeia (UE) as 55 milhões de doses da vacina para a covid-19 que prometeu para o segundo trimestre do ano. É mais uma farmacêutica com dificuldades em garantir as vacinas contratualizadas, depois dos sucessivos problemas com a AstraZeneca.

A informação foi avançada pela agência Reuters, segundo a qual a farmacêutica avisou que estava “sob stress” na semana passada. A fonte na UE contou à agência que a Johnson não disse que seria impossível garantir a entrega, mas avizinhavam-se prazos difíceis de cumprir.

As doses da vacina desenvolvida pela empresa americana seriam um grande alívio para o processo de vacinação europeu, por se tratar de uma vacina de apenas uma dose e que necessita apenas de uma refrigeração básica, tendo um grande prazo de validade.

O fármaco ainda não foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, mas a luz verde deverá ser conseguida na quinta-feira, 11 de março. Assim que estiver aprovada, as entregas deverão começar em abril.

Segundo o contrato assinado entre a Johnson & Johnson e a UE, a farmacêutica garantiu a entrega de 200 milhões de doses até ao final do ano.

Em comunicado, a empresa não mencionou o possível atrasou e reiterou que esperava começar a despachar entregas no segundo trimestre.

A vacina desenvolvida pela Johnson & Johnson já foi aprovada nos Estados Unidos e afirmou que entregaria 100 milhões de doses nesse país até ao final do maio. No entanto, as dificuldades em produzir vacinas já se fizeram sentir, já que vai ficar-se por apenas 20 milhões de doses no mês de março.

No final da semana passada, o Presidente Joe Biden anunciou um acordo entre a Johnson & Johnson e a rival Merck, para que a última ajudasse na produção de vacinas e acelerar assim a imunização no país.