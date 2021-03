João Sousa eliminado na primeira ronda no Chile

O tenista português João Sousa despediu-se do ATP 250 de Santiago do Chile, depois de ter sido eliminado pelo peruano Juan Pablo Varillas na ronda inaugural do último torneio do Golden Swing da América Latina.

O número um nacional e 100.º do “ranking” ATP não foi capaz de superar o “qualifier” peruano, 171.º colocado na hierarquia mundial, e cedeu a qualificação para a segunda ronda em dois sets, com os parciais de 6-4 e 6-1, ao cabo de 1h25.

O vimaranense até entrou bem no encontro, mas desperdiçou cinco oportunidades de “break” e, no sétimo jogo, foi quebrado (3-4), não conseguindo aproveitar nova oportunidade quando o adversário servia para fechar, desperdiçando um sexto “break point”.

No segundo set, o minhoto foi quebrado três vezes no seu serviço e acabou por entregar o triunfo e consumar o seu quarto desaire consecutivo na primeira ronda de um torneio esta época, depois das derrotas no Challenger de Antalya, ATP 250 de Córdoba e ATP 250 de Buenos Aires.