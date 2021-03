Japão não vai admitir público estrangeiro nos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adiados para 2021 devido à pandemia de Covid-19, não terão espectadores estrangeiros.

A agência de notícias Kyodo revela, esta terça-feira, que, devido às preocupações sanitárias em relação à possibilidade de propagação do novo coronavírus e ao surgimento de novas variantes "mais contagiosas", o Governo decidiu vetar o acesso de cidadãos estrangeiros aos eventos.

A Kyodo cita fontes do governamentais e antecipa uma decisão que só será oficializada no final da março, após a reunião do Comité Olímpico Internacional (COI) com a organização dos Jogos.



A vontade manifestada pelo COI é a de ter público nos Jogos, mas, de acordo com a informação veiculada esta terça-feira, apenas residentes em território japonês poderão ter acesso às provas.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio decorrem entre 23 de julho e 8 de agosto, e os Paralímpicos estão agendados para 24 de agosto a 5 de setembro.

A cerimónia de acendimento da Chama Olímpica, informa a Kyodo, em Fukushima, vai acontecer sem público. "Será permitida a presença dos participanes na cerimónia e de convidados, deforma a evitar a formação de multidões durante a pandemia", escreve a agência de notícias japonesa.