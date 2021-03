Julio Velázquez muito perto do Marítimo

O espanhol Julio Velázquez deverá suceder a Milton Mendes no comando técnico do Marítimo.

O treinador, de 39 anos, que já trabalhou no V. Setúbal e no Belenenses, poderá assinar por época e meia com os insulares.

Julio Velázquez será o terceiro treinador do Marítimo esta temporada, depois de Lito Vidigal e de Milton Mendes.