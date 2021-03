Dérbi do Minho com olhos na Europa

O Braga tenta recuperar o segundo lugar, de acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, agora ocupado pelo FC Porto, que venceu o Gil Vicente e ficou dois pontos à frente da equipa de Carlos Carvalhal, que chega ao dérbi do Minho motivada pela passagem à final da Taça de Portugal.

Os adversários diretos de ambos venceram e, por isso, só uma vitória permitirá a um ou a outro terminar o dia na mesma posição com que começou a jornada.

Braga e Vitória de Guimarães defrontam-se esta noite, a partir das 21h45, no jogo de fecho da jornada 22 e em que as duas equipas correm contra o prejuízo já acumulado na ronda.

A distância para o primeiro, o Sporting, passou para 12 pontos, depois da vitória dos leões sobre o Santa Clara, e o triunfo do Benfica frente à Belenenses SAD deixou os encarnados, na quarta posição, a um ponto dos bracarenses.

O dérbi do Minho, com arranque agendado para as 21h45, será apitado por Hugo Miguel e o VAR é Tiago Martins.