Sampaoli apresentado pelo Marselha

O treinador Jorge Sampaoli foi apresentado, esta terça-feira, como treinador do Marselha, substituindo o português André Villas-Boas.

O argentino explica as razões para a escolha do Marselha. “É um clube que conheço há muito tempo. Escolhi o Marselha pela cultura de vida e pela cultura das pessoas”.

O técnico quer “mudar a dinâmica atual” da equipa, “que não é boa”.

E, por isso, Sampaoli diz querer “colocar em prática uma filosofia de jogo para sair deste momento difícil.”

O Marselha é oitavo classificado do campeonato francês, com 39 pontos, a 23 pontos do líder Lille.