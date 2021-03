Dias junta-se a Fonseca e Castro em jogo da Liga Europa

Artur Soares Dias foi nomeado, pela UEFA, para arbitrar quinta-feira o duelo entre Roma, de Paulo Fonseca, e Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, dos oitavos de final da Liga Europa de futebol.

No duelo da 1.ª mão, no Estádio Olímpico de Roma, Soares Dias terá no relvado Rui Licínio e Paulo Soares como assistentes, enquanto Tiago Martins será o quarto árbitro.

Numa equipa totalmente portuguesa, João Pinheiro estará no videoárbitro e terá a ajuda de Luís Godinho.