Bruno Gaspar oficializado no Vancouver Whitecaps

O jogador, de 27 anos, já se mostrou “animado” com a mudança de ares.

O defesa Bruno Gaspar foi confirmado, esta terça-feira, como reforço do Vancouver Whitecaps, equipa da MLS, nos Estados Unidos.

O lateral direito espera o Certificado de Transferência Internacional (ITC) e a autorização de trabalho.

Gaspar chega por empréstimo do Sporting até final do ano. O Vancouver Whitecaps fica com opção de compra de 1,75 milhões de euros.