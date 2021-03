Presidente da ADSE diz que alargamento assegura sustentabilidade e equidade

A presidente do Conselho Diretivo da ADSE garantiu no parlamento, esta terça-feira, que o alargamento da ADSE assegura a sustentabilidade e a equidade do subsistema de saúde da Administração Pública, que já registou mais de 39 mil novas inscrições.

"As nossas expectativas são altas, pois já se inscreveram 39.365 novos titulares ao abrigo do alargamento da ADSE aos trabalhadores com contratos individuais em entidades públicas, com uma média de idade de 39 anos, o que representa o rejuvenescimento dos beneficiários", disse Maria Manuela Faria, aos deputados da Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.

A maioria das novas inscrições são de funcionários da saúde, a que se seguem as inscrições de funcionários de universidades.

Para Manuela Faria este alargamento "resolve uma tremenda injustiça", dado que a inscrição na ADSE estava vedada aos trabalhadores com contrato individual de trabalho.

Maria Manuela Faria foi convocada para a audição parlamentar na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, que a questionou sobretudo sobre a lista de entidades abrangidas pelo alargamento das inscrições da ADSE.

O deputado social democrata José Cancela Moura teceu várias críticas à lista publicada na sexta-feira, nomeadamente o facto de excluir os trabalhadores de empresas municipais com contrato individual de trabalho.

A presidente da ADSE explicou que a lista foi construída com base nos requisitos da legislação produzida para o efeito pelo Governo e teve em conta as observações e recomendações do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE.

"Só podem estar na lista entidades públicas ou de gestão pública, para que a ADSE não se venha a desvirtuar", disse.

A ADSE publicou na sexta-feira a lista de entidades abrangidas pelo alargamento do subsistema de saúde da função pública aos trabalhadores com contrato individual de trabalho, deixando de fora as entidades reguladoras e a maioria das empresas municipais.

Entre as entidades cujos trabalhadores com contrato individual podem aderir à ADSE estão os hospitais EPE (entidades públicas empresariais), centros hospitalares, administrações regionais de saúde, a Agência para a Modernização Administrativa, a Biblioteca Nacional de Portugal, a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP), vários institutos públicos e algumas universidades.