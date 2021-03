O que aconteceu à blogosfera em Portugal?

Quando escrever na internet não dava dinheiro, nem borlas em restaurantes, nem cremes para as rugas, o que levou milhares de Portugueses a criarem e a alimentarem um blogue? Como se explica o êxito da blogosfera e o que a fez desvanecer-se? Esta semana, no da Capa à Contracapa, vamos falar do novo retrato publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, A Blogosfera Portuguesa: Da Coluna Infame ao ocaso de uma era. São nossos convidados o autor do livro, Sérgio Barreto Costa; e a blogger do Bomba Inteligente, Carla Hilário Quevedo.

A não perder, vai ser esta terça-feira depois das 23h15 na edição da noite da Renascença com moderação de José Pedro Frazão.

O Da Capa à Contracapa é uma parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.