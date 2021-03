Convocados de Fernando Santos a 16 de março

É na próxima terça-feira, 16 de março, às 12h30, que Fernando Santos anuncia os convocados para os jogos com Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo, na Cidade do Futebol, em Oeiras

. Rui Jorge convoca para a fase de grupos do Campeonato da Europa.



Portugal inicia a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, a realizar no Qatar frente ao Azerbaijão, em Turim, dia 24 de março. Logo a seguir defronta a Sérvia, em Belgrado, no dia 27 e o Luxemburgo, em Luxemburgo, no dia 30. As três partidas estão agendadas para as 19h45 e terão acompanhamento total na Renascença.

No dia 15 de março, Rui Jorge anuncia as escolhas para a fase de grupos do Campeonato da Europa de sub-21 que se realiza na Hungria e na Eslovénia, entre 24 e 31 de março.

Portugal integra o grupo D e vai jogar as três partidas na Eslovénia, sendo que a estreia acontecerá a 25 de março, em Koper, diante da Croácia, às 20h00. O segundo encontro, frente à Inglaterra, vai decorrer a 28 na capital eslovena, Ljubljana, também pelas 20h00. O terceiro e derradeiro desafio desta fase de grupos será também em Ljubljana, com a Suíça, no dia 31 de março, a partir das 17h00,

A fase de grupos da competição realiza-se em março. Os jogos dos quartos de final estão agendados para 31 de maio; as meias-finais a 3 de junho; a final joga-se a 6 de junho.