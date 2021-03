Ricardo Rocha. "Lucas Veríssimo e Otamendi é dupla para continuar"

Lucas Veríssimo estreou-se a marcar pelo Benfica no jogo com a Belenenses SAD. Curiosamente foi também frente ao Belenenses, e no Estádio do Jamor, casa então emprestada dos encarnados, que Luisão se estreou e marcou o primeiro golo com a camisola do Benfica.

Ricardo Rocha entende que o reforço chegado em janeiro à Luz poderá dar à equipa algo que ela não está a evidenciar, que é eficácia nas bolas paradas ofensivas. "Ele é alto e forte no jogo aéreo" e poderá, na opinião do antigo central, suprir a lacuna que deteta no jogo da formação de Jorge Jesus.