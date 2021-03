José Soares. "Dupla Otamendi e Veríssimo é muito forte"

O antigo jogador José Soares está confiante que Lucas Veríssimo "não vai ter dificuldades em se impor" porque "tem estampa" e, nesta altura, faz dupla que "será de futuro" com Otamendi.

O defesa central formado na Luz gosta do estilo do brasileiro que esta segunda-feira se estreou a marcar, o que lhe dará "ainda mais confiança". Soares considera-o diferente dos companheiros por ser "muito mais alto e rápido" e que, por isso, "irá casar bem" com qualquer dos atuais companheiros de equipa.