Rúben Amorim não enganava. "Ao segundo dia disse-lhe que ia ter um grande futuro"

Amorim como Mourinho e Alex Ferguson

O antigo adjunto de Rúben Amorim no Braga recusa falar em "sorte ou estrelinha" para explicar o sucesso do treinador no Sporting, onde lidera o campeonato com uma vantagem confortável para os restantes candidatos e conquistou mais uma Taça da Liga.

Micael Sequeira percebeu a capacidade de Amorim no final do primeiro treino e fez questão de lhe dizer isso mesmo no segundo dia.

"Muitos questionam ainda e dizem que é sorte e estrelinha, mas não tem nada a ver com isso. Tive a felicidade de trabalhar com ele e apercebi-me no final do primeiro ou segundo dia que estava perante um treinador de enorme futuro e disse isso ao Rúben no final do segundo dia", afirma.

Micael Sequeira conta com a experiência de ter acompanhado treinos e ter trabalhado com alguns dos melhores treinadores do mundo para comparar com Amorim: "Fiz estágios com treinadores como Van Gaal, Alex Ferguson, acompanhei treinos do José Mourinho, Jesualdo Ferreira e outros. Quando conheci o Rúben e o vi a trabalhar, não tive dúvidas".

Liderança e capacidade de união

A capacidade natural de liderança e a comunicação são duas armas fortes de Rúben Amorim enquanto treinador, que permitem criar um grande ambiente nos clubes em torno do técnico.

"O Rúben é um comunicador por excelência e cria um ambiente fantástico. É um prazer enorme trabalhar com ele, vamos super felizes para o treino porque temos ali um líder com um sentido de humor fantástico. O que posso dizer é que é um prazer trabalhar com ele. Há líderes que criam uma empatia muito grande com todos os que trabalham, e ele é um desses casos. É uma liderança que não se aprende. Ou se tem, ou não se tem, e o Rúben nasceu com ela", afirma.





Micael Sequeira tem um passado intimamente ligado ao Sporting de Braga. Arrancou a carreira no clube em 1997, enquanto observador, e treinou praticamente todos os escalões até à equipa B. Deixou o clube em 2008 para assumir o comando de equipas séniores e regressou para ser adjunto de Amorim, depois de uma passagem pelos sub-21 do Al Nassr, da Arábia Saudita.

"Fui contactado pelo presidente para saber se estaria interessado em trabalhar com ele. Houve uma empatia muito grande logo no primeiro encontro e depois foi só colaborar com ele. Tem um conjunto de fatores que o beneficiam muito, é um líder, tem excelente conhecimento tático e uma excelente equipa técnica. Está muito forte neste momento e é um treinador a quem prevejo um enorme futuro", perspetiva.