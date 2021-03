O ouro que vem da Polónia

Mais do que tudo aquilo que está a acontecer na jornada ainda incompleta do nosso campeonato principal de futebol, as três medalhas de ouro conquistadas em Torun, na Polónia, nos europeus de Atletismo de pista coberta, perfilam-se como os factos mais relevantes deste último fim-de-semana.



Patrícia Mamona foi, ontem a mais recente vencedora, ao alcançar 15,53 metros no triplo-salto, à frente de uma atleta espanhola e outra alemã.

Esta foi a segunda medalha de ouro da atleta portuguesa em competições internacionais, depois de ter vencido também nos Europeus ao ar livre, em Amesterdão, em 2016.

Cobertos pelo ouro saem também da Polónia Pedro Pablo Pichardo, vencedor do triplo-salto masculino, e Auriol Dongmo, que se superiorizou no lançamento do peso feminino.

Com estes magníficos resultados, a representação portuguesa alcançou a segunda posição no conjunto de todos os países que estiveram em competição. Brilhante!...

No futebol, estamos perante uma jornada incompleta: o Benfica só logo à noite joga no estádio nacional para ali defrontar o Belenenses Sad, enquanto o Sporting de Braga tentará amanhã regressar ao segundo lugar num jogo sempre complicado frente ao Vitória de Guimarães, o seu eterno rival minhoto.

Os leões voltaram a desgastar o coração dos seus adeptos, num jogo com final dramático, por via do golo de Coates que lhes garantiu uma vitória muito difícil frente à muito bem organizada e orientada equipa do Santa Clara.

Não é a primeira vez que tal acontece neste campeonato, pois o Sporting já conquistou vários pontos no limite final de diversos jogos.

Para contrariar a ideia de sorte ou estrelinha Coates lá foi dizendo que os jogos só terminam quando o árbitro apita pela última vez.

Uma verdade à la Palisse, que não afasta os receios já instalados na comunidade leonina há muito tempo.