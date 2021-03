Iraque. Papa encontrou-se com o pai de Alan Kurdi

“O senhor Abdullah expressou a sua gratidão ao Papa pelas palavras de proximidade com a sua tragédia e com a de todos os migrantes que procuram compreensão, paz e segurança, deixando o seu país com risco de vida”, lê-se.

O Papa Francisco encontrou-se este domingo em Erbil, norte do Iraque, com o pai Alan Kurdi, criança que morreu no Mediterrâneo em 2015 e cujo corpo foi encontrado numa praia da Turquia. O encontro foi anunciado pelo Vaticano em comunicado.

De acordo com o Vaticano, a imagem do pequeno Alan, afogado no Mediterrâneo com três anos, “deu a volta ao mundo, abalando a consciência de muitos”.

A mãe e o irmão de Alan Kurdi, de etnia curda, também perderam a vida no naufrágio.

“O Papa conversou longamente com ele e, com a ajuda do intérprete, pôde escutar a dor do pai pela perda da sua família e expressar profunda participação no seu sofrimento”, conta o Vaticano.