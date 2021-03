Sérgio Conceição reservou 27 lugares no "charter" para Turim

A comitiva portista recebeu gesto de apoio de um grupo de adeptos que se concentrou à entrada do Estádio do Dragão, no momento da saída do autocarro rumo ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Mbaye, lesionado, e Marcano, que não está inscrito na Liga dos Campeões, são os jogadores do plantel principal que ficam de fora do encontro com a Juventus.

O jogo é esta terça-feira, às 20h00, em Turim. O FC Porto entra em campo a vencer por 2-1, resultado da 1.ª mão no Dragão. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos;

Defesas: Manafá, Carraça, Nanu, Mbemba, Pepe, Diogo Leite, Sarr e Zaidu;

Médios: Loum, Uribe, Grujic, Baró, Sérgio Oliveira, Otávio,

Avançados: Felipe Anderson, Luis Díaz, Corona, João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Mehdi Taremi, Marega, Toni Martínez e Evanilson.