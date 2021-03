Sérgio Conceição espera transformar investimento da Juventus em despesa

A Juventus, há nove anos campeã de Itália, dimensionou-se, nas últimas épocas, para vencer a Liga dos Campeões. O investimento ainda não teve o rendimento projetado e Sérgio Conceição pretende voltar a estragar as contas à equipa de Turim.

"Sabemos que vamos encontrar uma equipa que investiu muito para ganhar a Liga dos Campeões. Vamos fazer um jogo à imagem daquilo que nós somos como equipa e tentar ganhá-lo", diz o treinador do FC Porto, em conferência de imprensa.



Os dragões entram em vantagem no jogo da 2.ª mão dos oitavos de final, esta terça-feira, depois da vitória por 2-1 na 1.ª mão, mas não poderão descansar à sombra desse resultado.

Pela frente, reforça Sérgio Conceição, terão uma equipa muito forte, que se deu ao luxo de deixar "o melhor do mundo", Cristiano Ronaldo, de fora do último jogo, frente à Lazio. Pirlo poupou o internacional português e bateu os romanos, por 3-1. "Uma equipa de Liga dos Campeões, na minha opinião", observa o treinador do FC Porto a propósito da Lazio, clube que representou enquanto jogador.



Além disso, a Juventus "teve a felicidade de recuperar alguns jogadores que estavam lesionados". É uma equipa que estará "mais fresca" do que o Porto e, apesar da importância que do jogo para os italianos, o plantel "está habituado a esta pressão".

Mbemba recuperado

Se Pirlo poupou jogadores no jogo com a Lazio, Sérgio Conceição, por seu lado, assegura que não fez qualquer poupança no desafio com o Gil Vicente (0-2).

Pepe e Corona saíram ao intervalo, mas por problemas físicos. "Não fiz qualquer gestão, até porque o jogo em Barcelos não estava ganho. E se fizesse alguma gestão corria o risco de perder aquele jogo e o próximo", assinala.

Os dois jogadores estão em dúvida até à hora do jogo e Grujic, que se magoou num pé, também. Já Mbemba, que saiu lesionado do jogo com o Braga, para a Taça de Portugal, e falhou a deslocação a Barcelos, deu indicações positivas e está apto para defrontar a Juve.

O Porto está em vantagem na eliminatória (2-1). O jogo da 2.ª mão é esta terça-feira, às 20h00, em Turim. Bjorn Kuipers é o árbitro nomeado para uma partida que terá acompanhamento total na Renascença e em rr.sapo.pt.

Veja a conferência de imprensa de Taremi e Sérgio Conceição: