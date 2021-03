Paciência será titular na Juventus frente ao FC Porto

"Sabemos que em alguns jogos importantes jogou com uma linha de cinco. Estamos a estudar as duas possibilidades [a outra é o 4-4-2 habitual]. Estamos preparados", garante.

Com a equipa praticamente na máxima força, depois de ter recuperado Chiellini, Cuadrado e Arthur, Pirlo terá ainda Ronaldo fresco, depois de o ter poupado no jogo do último fim de semana com a Lazio.

Só não contará com Danilo, que cumpre castigo, para "um jogo decisivo, é como uma final para nós e para o Porto". "Mas com todo o respeito, nós somos a Juventus e é normal termos o direito de pensar em passar a eliminatória", remata.

Bjorn Kuipers é o árbitro designado pela UEFA para o jogo desta terça-feira, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O Porto entra em vantagem, depois do 2-1 na 1.ª mão. A partida de Turim tem início agendado para as 20h00. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.