PSD diz que Portugal pode “abrir um pouco” com desconfinamento “por via regional”

O PSD acredita que está na altura de “começar a discutir, de uma forma mais séria, as medidas de desconfinamento” a um nível local. O vice-presidente da bancada social-democrata, Ricardo Baptista Leite, disse esta segunda-feira que o PSD “vê com bons olhos” o desconfinamento aos poucos e “por via regional, de modo a “não prejudicar partes do território que estão bem por causa de outras que estão menos bem”.

Falando aos jornalistas no final da reunião do Infarmed em Lisboa sobre a situação da pandemia em Portugal, Baptista Leite lamentou que o plano de desconfinamento - que vai ser apresentado no dia 11 de março (quinta-feira) e, segundo o deputado, entrará em prática a partir dia 15 de março (próxima segunda-feira) – não dá tempo aos setores afetados de se adaptar.

“Qualquer desconfinamento deve dar tempo para parte da sociedade envolvida se adaptar. E estar a desconfinar no dia 15 quando se anuncia no dia 11 dá muito pouco tempo para seja qual for o setor, mesmo que sejam as creches e as escolas privadas, se abrirem”, afirmou o deputado do PSD.