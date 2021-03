PS considera que há condições para desconfinamento gradual, rigoroso e cauteloso

Veja também:

O PS considera que, face aos mais recentes indicadores epidemiológicos registados a nível nacional sobre a evolução da covid-19, estão reunidas as condições para que se inicie um plano de desconfinamento gradual, rigoroso e cauteloso.

Esta posição foi transmitida pela dirigente socialista Maria Antónia Almeida Santos, na Assembleia da República, depois de mais uma reunião no Infarmed, em Lisboa, sobre a situação epidemiológica de Portugal.

"Na reunião, ouvimos que a situação do país está em franca melhoria, com uma redução da incidência da covid-19 em todo o território, particularmente com uma descida dos internamentos em cuidados intensivos e em enfermaria. Todos os dados apontam que a situação está melhor, apresentado Portugal o indicador de transmissibilidade mais baixo da Europa, apesar de agora haver alguma tendência de aumento", apontou Maria Antónia Almeida Santos.

Face a este quadro, a deputada e dirigente do PS defendeu que "o Governo e a sociedade em geral podem começar a pensar em desconfinar".

"Um plano de desconfinamento que terá der ser necessariamente cauteloso, rigoroso e gradual", frisou perante os jornalistas.