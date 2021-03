Morreu o antigo vice-presidente do CDS-PP Nuno Fernandes Thomaz

Veja também:

O antigo vice-presidente do CDS-PP Nuno Fernandes Thomaz morreu hoje em Lisboa, aos 77 anos, confirmou à agência Lusa fonte oficial do partido.

Nuno Fernandes Thomaz morreu "esta madrugada, por volta da 01h30", por "consequência da covid-19", referiu a mesma fonte.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa manifesta tristeza pela morte de Nuno Fernandes Thomaz e apresenta condolência à sua família e amigos.

"Nascido em 1945, Nuno Fernandes Thomaz formou-se em direito pela Universidade de Lisboa, tendo percorrido ao longo da vida uma brilhante carreira na gestão privada, em Portugal e no Brasil, destacando-se nos sectores financeiro, agroalimentar, saúde e comunicações", lê-se na nota.

Nesta mensagem de pesar, o Presidente da República recorda Nuno Fernandes Thomaz como um "homem de causas".

"Destacou-se na política nacional na década de 1990, tendo sido vice-presidente do CDS. Nos últimos anos, abraçou a presidência do Conselho da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e da Fundação Alfredo de Sousa, a ela ligada", acrescenta.

Fiel intérprete da direita social

O presidente do CDS-PP lamentou a morte do antigo vice-presidente do partido e recordou-o como "um fiel intérprete da direita social e popular" e um "generoso protagonista das suas causas".

"O CDS lamenta profundamente a morte de Nuno Fernandes Thomaz", lê-se numa nota enviada à comunicação social, na qual a direção do CDS-PP "endereça o seu pesar e presta uma sentida homenagem" a "todos os que com ele tiveram o privilegio de trabalhar, aos seus companheiros de partido e, em especial, à sua família".

O líder centrista salienta que "para além da sua diversificada participação cívica e da fidelidade à matriz democrata-cristã com que exerceu as diversas funções de topo a que foi chamado na sua vida profissional, Nuno Fernandes Thomaz foi um ativo dirigente nacional do CDS e um generoso protagonista das suas causas".

"O partido guarda dele a memória de um homem intransigente na defesa dos seus valores mas extremamente cordato e gentil na forma como se impunha, e recorda-o como um fiel intérprete da direita social e popular que, ainda hoje, queremos representar", realça igualmente Francisco Rodrigues dos Santos.

Fernandes Thomaz foi primeiro vice-presidente do CDS-PP na década de 1990, durante a liderança de Manuel Monteiro.

Era presidente do Conselho de Administração da Fundação Alfredo de Sousa para o mandato 2018/2020, entidade ligada à Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE) e foi também presidente do Conselho daquela faculdade.

Nuno Fernandes Thomaz – pai do ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos e presidente da Centromarca, Nuno Maria Fernandes Thomaz – integrou a administração dos CTT e foi também administrador da Nutrinveste, além de vice-presidente do Fórum para a Competitividade.

[Notícia atualizada às 21h17]