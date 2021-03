Marcelo repete viagens inaugurais ao Vaticano e a Espanha

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ainda esta semana a Espanha e ao Vaticano. Ao que a Renascença apurou, Marcelo repete, assim, no início do seu segundo mandato, as viagens inaugurais que fez há cinco anos.

A ordem das visitas pode é não ser a mesma do primeiro mandato: primeiro a Santa Sé, depois Madrid. A visita ao rei de Espanha já está na agenda da Casa Real espanhola, apesar de ainda não ter sido autorizada pelo Parlamento, que tem de autorizar todas as saídas do país por parte do Chefe de Estado. A visita ao Papa ainda não tem hora confirmada, mas deve acontecer ainda antes do encontro com o Rei de Espanha.

A justificação para estas visitas de cortesia é a mesma de há cinco anos: são as relações diplomáticas mais importantes.

O Presidente deve solicitar as autorizações depois de tomar posse para o seu segundo mandato, o que acontece esta terça-feira de manhã, na Assembleia da República. O presidente da Assembleia abre uma sessão especial às 10h, mas Marcelo deve chegar ao Parlamento pelas 10h20 e às 10h30 devem estar a entrar no plenário para o juramento e os discursos.

Depois da sessão no Parlamento, que deve terminar pelas 11h30, o Presidente vai ao Mosteiro dos Jerónimos, onde deposita flores nos túmulos de Vasco da Gama e de Luís de Camões e onde vai decorrer uma cerimónia de Homenagem aos Mortos em Defesa da Pátria. Daí seguirá para a praça Afonso de Albuquerque, onde serão prestadas honras militares e, em seguida, entra no Palácio de Belém.

À tarde, o Presidente recém-empossado vai para o Porto, onde, pelas 14h30, tem um encontro com o Presidente da Câmara, Rui Moreira. Ainda na Câmara, haverá uma cerimónia ecuménica com representantes de várias confissões religiosas e onde vai estar presente o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas.

Pelas 16h30, Marcelo Rebelo de Sousa visita o Centro Cultural Islâmico do Porto.