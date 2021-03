Coordenadora do PSD tenta angariar candidatas. “Iremos ajudar o presidente a encontrar Mulheres!”

“Iremos ajudar o presidente a encontrar Mulheres!”. A promessa, que é ao mesmo tempo um apelo, é de Lina Lopes, deputada do PSD e presidente da Academia de Formação Política para Mulheres Social-Democratas (MSD), que enviou mensagens a todas as coordenadoras do movimento para que digam se estão disponíveis para serem candidatas a câmaras e a juntas de freguesia.



Lina Lopes promete entregar os nomes diretamente ao presidente do PSD, Rui Rio, apesar de serem as concelhias e as distritais as entidades responsáveis pela formação de listas.

“É altura de ajudar o presidente do partido! assim peço as coordenadoras distritais e a todas as que estão neste WhatsApp que me façam chegar a vossa disponibilidade e também de outras mulheres que estejam interessadas em integrar listas para câmaras e freguesias”, lê-se na mensagem a que a Renascença teve acesso. Lina Lopes também é coordenadora das Mulheres Social-Democratas (MSD).

A mensagem foi reencaminhada várias vezes e por várias mulheres e homens, militantes do PSD, questionando a forma encontrada para calar as críticas feitas ao partido. Até agora, a comissão autárquica anunciou apenas três candidatas em mais de 100 como cabeças de lista para as próximas eleições autárquicas.

"É de bradar aos céus", considerou uma deputada, que afirma à Renascença ser “o estilo de Lina Lopes”. Algumas das mulheres que estão no Grupo de Amigas MSD receberam a mensagem e apressaram-se a partilhar com colegas, considerando tudo “um disparate”.