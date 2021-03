​Youtuber Numeiro encerra consultora de apostas desportivas após acusações de fraude

O youtuber Numeiro anunciou, num vídeo publicado no seu canal do Youtube, que vai encerrar o negócio de apostas desportivas que promove desde julho do ano passado – a Dynasty Bet Consulting.

A Dynasty Bet Consulting, a empresa gerida por Numeiro, apresenta-se como uma consultora na área das apostas desportivas, em particular no futebol. Segundo o site, “o serviço tem por base o fornecimento de sugestões de aposta através de alertas em tempo real que serão enviados em plataforma própria para o efeito. Terá por base uma frequência diária, sempre que os jogos disponíveis o permitam”.



Em termos práticos, a empresa prometia, através de análise do mercado de apostas desportivas, indicar aos utilizadores que jogos apontariam para “uma forte probabilidade de ocorrer um empate”. Em troca, pediam aos clientes uma subscrição de 299 euros por mês, com promessas de que os ganhos com as apostas ultrapassariam largamente o valor da mensalidade.

No entanto, a realidade veio provar exatamente o contrário. Segundo o youtuber, no vídeo publicado na noite de domingo, “lançamos o negócio, o primeiro mês correu bem, o segundo foi mais ou menos neutro, o terceiro foi melhor do que o primeiro. Novembro e dezembro foram terríveis e anularam aquilo que tínhamos feito nos meses anteriores”.

Esta versão é corroborada pela página “Analisador Traders”, que tem exposto, nas últimas semanas, os alegados esquemas fraudulentos de vários influencers.