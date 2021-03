Recorde a reunião do Infarmed. Vamos continuar confinados?

Veja também:

O especialista André Peralta Santos, da DGS, revelou que a incidência da Covid-19 continua a ser elevada entre os maiores de 80 anos, mas esta faixa etária já não é a que domina as camas dos cuidados intensivos.

A revelação foi feita na 17ª reunião do Infarmed, em Lisboa, que junta especialistas para fazer um ponto de situação da epidemia em Portugal.



O especialista considera que este é um fenómeno diretamente relacionado com a vacinação.

Num olhar para a incidência a nível nacional, o especialista confirma que há uma tendência de descida, estando a maior parte do país com um valor na ordem dos 120 casos por 100 mil habitantes, com exceção para algumas zonas de Lisboa e Vale do Tejo e no Alentejo.

Já o epidemiologista Baltazar Nunes referiu que Portugal é um dos países da Europa com maior grau de confinamento, embora nos últimos dias se tenha registado um ligeiro aumento da mobilidade.

O valor de transmissão, conhecido como R, atingiu valor mais baixo a 10 de fevereiro. Atualmente, o valor a nível nacional está nos 0,74%, o mais baixo da Europa.

O microbiologista João Paulo Gomes deu conta da evolução da presença das novas variantes da Covid-19 em Portugal, revelando que foram identificados em Portugal 12 casos da variante da África do Sul e 11 da variante brasileira.

O encontro começou às 10h30 desta segunda-feira e contará com as apresentações técnicas de epidemiologistas e outros especialistas do Ministério da Saúde, da Direção-Geral da Saúde e de outras instituições públicas.

O Presidente da República, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro devem acompanhar os trabalhos por videoconferência.

Portugal atravessa o 12º estado de emergência, em vigor até 16 de março, e há mais de um mês que estão encerrados todos os estabelecimentos escolares.

Esta semana, no dia 11, o Governo deve apresentar o plano de desconfinamento. No domingo, Marques Mendes avançava que o pré-escolar e escolas do primeiro ciclo podem reabrir ainda em março.