Portugal abandona risco extremo. Cerca de 90% dos municípios com nível mínimo de infeção por Covid-19

Nenhum concelho português apresenta risco extremo de infeção. É a primeira primeira vez que tal acontece, desde que a Direção-Geral da Saúde divulga os dados de incidência cumulativa de infeção por município.

Dos 308 concelhos portugueses, 274 integram agora a categoria de risco moderado, a mais baixa da escala. Ou seja, cerca de 90% dos municípios apresentam uma taxa de incidência cumulativa a 14 dias inferior a 240 casos por 100 mil habitantes.

Os únicos três municípios em risco extremo na semana passada - Resende, Arronches e Manteigas - apresentaram nos últimos dias um decréscimo de infeções de SARS-CoV-2.



Entre 17 de fevereiro e 3 de março, 15 municípios registaram uma taxa de incidência igual a zero: Alvito, Mora, Miranda do Douro, Mesão Frio, Alfândega da Fé, Fornos de Algodres, Corvo, Lajes das Flores, Nordeste, Povoação, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores, Velas, Vila Franca do Campo, Vila Velha de Ródão.

Há, contudo, um aumento de casos de Covid-19 em 31 concelhos. O Funchal contabiliza o maior incremento, com mais 218 casos por 100 mil habitantes, do que na semana anterior.

Madeira com o maior índice de contágio

Depois de uma primeira vaga exemplar, que fez da Madeira a região com menos casos e óbitos por Covid-19 no país, o arquipélago atravessa agora um cenário pouco animador, com o índice médio de transmissibilidade (Rt) mais elevado de Portugal.