Mau ambiente, represálias e omissões. Trabalhar em Serralves é "tortura psicológica"

Os trabalhadores precários da Fundação de Serralves, no Porto, dizem-se "indignados" com a situação que se vive, sobretudo no Serviço Educativo de Artes.

Em causa está a situação de 21 prestadores de serviço que foram considerados como falsos recibos verdes pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), que detetou a situação depois de, em julho do ano passado, os educadores se terem manifestado à porta da Fundação de Serralves em protesto contra o que dizem ser a ausência de diálogo por parte da administração de Ana Pinho para solucionar o problema.

Raquel Sambade iniciou funções no Serviço Educativo de Artes de Serralves em 2010. Até outubro de 2019 dependeu quase exclusivamente do rendimento que auferia na fundação.

Em declarações à Renascença, esta arte-educadora revela que começou a dar aulas “em outubro de 2019, numa atividade profissional que nada tem a ver com aquilo que eu fazia no Serviço Educativo de Serralves”.

Até essa altura, conta Raquel, “97% dos meus rendimentos foram auferidos na Fundação de Serralves enquanto educadora do Serviço Educativo Artes e a disponibilidade que eu dava à Fundação de Serralves para desenvolver o meu trabalho como educadora era de sete dias por semana”.

O trabalho no Serviço Educativo de Artes funciona por marcação, mas o acordo entre os educadores e a Fundação de Serralves pressupõe uma disponibilidade mínima de três dias úteis por semana, uma espécie de tempo reservado em exclusividade para trabalhar na Fundação de Serralves.

“Ou seja, eu posso bloquear três dias da minha semana para ser educadora na Fundação de Serralves, mas se a Fundação não me atribuir trabalho durante uma semana, duas semanas, um mês ou dois, eu estou bloqueada nesses três dias”, reconhece a educadora.

Tratando-se de trabalho independente, Raquel Sambade constata que “nenhum trabalhador independente arranja trabalho de um dia para o outro noutra instituição e a Fundação de Serralves não me dá nenhuma contrapartida por eu estar reservada nesses três dias”.

No entanto, a educadora lembra que, quem não aceite estas condições de trabalho, ainda que temporariamente, acaba por sofrer represálias, "no sentido em que vemos as nossas marcações serem drasticamente reduzidas".

O exemplo "mais flagrante" que Raquel Sambade identifica é o de "uma colega que tinha sido mãe há muito pouco tempo e não conseguiu chegar a acordo com a coordenação do serviço educativo para dar três dias úteis de disponibilidade naquele momento da sua vida pessoal... acabou por ser dispensada".

Perante este quadro, Raquel alega que, desde o início do Serviço Educativo, foram várias as tentativas para negociar com os diferentes Conselhos de Administração da Fundação de Serralves uma solução que permitisse a integração destes trabalhadores a recibos verdes.

Mas, segundo diz, não só “nunca houve abertura para dar seguimento a esse pedido”, como nos últimos anos, sob a presidência de Ana Pinho, “a situação tem piorado”.

Pandemia agravou a precariedade

Face à ausência de uma resposta satisfatória por parte de Serralves, foi endereçada uma carta aberta a Isabel Pires de Lima, antiga ministra da Cultura e atual representante do Estado português no Conselho de Administração da Fundação de Serralves, procurando sensibilizar esta responsável para a situação dos precários do Serviço Educativo.

“Não obtivemos qualquer resposta”, lamenta Raquel Sambade, pelo que o passo seguinte foi dar expressão pública ao descontentamento.

Em julho de 2020, os educadores de Artes manifestaram-se à porta da Fundação de Serralves, denunciando, por um lado, a indisponibilidade da Administração para resolver o problema e, por outro lado, lembrar que a pandemia acabou por trazer um agravamento sério à situação daqueles trabalhadores.

Quando o museu foi obrigado a encerrar no primeiro confinamento, Raquel Sambade defende que, “por lei, nós teríamos o direito de continuar a exercer a nossa atividade, porque, de facto, era possível adaptar-se ao teletrabalho… aquilo que nos foi respondido é que não havia orçamento para pôr em prática”.

Resposta idêntica foi obtida em relação ao cancelamento de atividades do Serviço Educativo de Artes.

“Havia muitas atividades que já estavam agendadas e que estavam afetas a educadores específicos e tudo foi cancelado sem haver lugar a qualquer tipo de pagamento ou compensação”, acrescenta a educadora.

A visibilidade dos protestos dos educadores na comunicação social chamou a atenção da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), cuja ação inspetiva em Serralves concluiu que havia 21 situações de falsos recibos verdes, só no Serviço Educativo.

A primeira sessão do julgamento relativo à situação destes trabalhadores está marcada para esta segunda-feira no Palácio da Justiça do Porto.

Contudo, a Renascença apurou que a ACT também investigou a situação dos trabalhadores do serviço de exposições da Fundação de Serralves.

Foram detetados seis casos de falsos recibos verdes que, à semelhança do que aconteceu com os 21 educadores de artes, não foram corrigidos pela Fundação de Serralves dentro do prazo legal.

Através de uma pesquisa na secção de distribuição de processos da plataforma Citius, do Ministério da Justiça, foi possível confirmar que os seis casos em questão foram remetidos pela ACT ao Ministério Público e deram origem a seis ações judiciais de reconhecimento de existência de contrato de trabalho que também seguem para julgamento.

Contactada pela Renascença, a Fundação de Serralves não comenta estas situações, alegando que "estes assuntos estão a ser dirimidos em tribunal" e que, "por esse motivo, não nos parece correto estar, neste momento, a prestar declarações ou a comentar o tema".