Hospital já pediu medicamento que pode salvar Constança Braddel e outros doentes com fibrose quística

O Hospital de Santa Maria anunciou esta segunda-feira que já fez pedido ao Infarmed com vista à compara do medicamento que pode ajudar a jovem Constança Braddell e outros doentes com fibrose quística.

“São situações clínicas de elevada complexidade e com muita especificidade. O processo está a decorrer há alguns dias, terminará provavelmente hoje”, declarou Luís Pinheiro, diretor clínico do Hospital Santa Maria.

O avanço no processo acontece dias depois do apelo desesperado de Constança Braddell, feito através das redes sociais.

O Hospital de Santa Maria anuncia agora que fez cinco pedidos para utilização do medicamento Kaftrio, que não é comercializado em Portugal.

[notícia em atualização]