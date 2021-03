Fraude com MBWay foi o crime mais denunciado ao Ministério Público de Lisboa

Um dos cibercrimes que mais denúncias motivaram para o Ministério Público (MP) de Lisboa no ano passado foram as fraudes na utilização da aplicação de pagamentos por MBWay, que atingiu milhares de vítimas com prejuízos incalculáveis.

Segundo o relatório da comarca de Lisboa sobre inquéritos de crimes informáticos em 2019 e 2020, a fraude nos pagamentos por MBWay "atingiu milhares de vítimas, causando um prejuízo dificilmente quantificado".

O ano passado no MP de Lisboa deram entrada 307 inquéritos referentes a alegados ilícitos relacionados com esta aplicação de pagamentos, e foram concluídos 176.

Em relação aos crimes cometidos com o recurso aos sistemas eletrónicos e às novas tecnologias de informação, no ano passado deram entrada no MP mais 998 processos, o que representa um aumento de cerca de 15% relativamente a 2019.

Em contrapartida, o ano passado houve menos acusações (68) por crimes informáticos do que no ano anterior (84).

Da tipologia de cibercrimes, cujos inquéritos têm aumentado exponencialmente nos últimos dois anos, constam as burlas informáticas nas comunicações, o acesso ilegítimo, a extorsão, a sabotagem informática, a falsidade informática, a devassa por meio de informático, o dano relativo a programas ou outros dados informáticos e a reprodução ilegítima de programa protegido.

"Tem-se verificado um aumento considerável de entrada de inquéritos por crimes informáticos ao longo dos últimos anos que têm sido alvo de análise da atividade desenvolvida pelo Ministério Público", indica o documento.