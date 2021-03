Aprovadas propostas para reforço da oferta de habitação no Porto

Em causa está um espaço deixado livre pela demolição de um conjunto de ilhas que ocupavam o miolo do quarteirão situado entre as ruas do Bonjardim, a leste, rua João das Regras, a norte, rua Gonçalo Cristóvão, a sul, e rua Dr. Alfredo Magalhães, a oeste.

O envio para discussão pública da operação de loteamento junto à Régulo Magauanha, local atualmente utilizado como parque de camionagem, mereceu a aprovação de todos os vereadores da oposição na reunião do executivo. O PS congratulou-se com a solução encontrada para o local.

A Câmara do Porto aprovou, esta segunda-feira, o envio para discussão pública da operação de construção num parque de camionagem e a transferência de imóveis para a Sociedade de Reabilitação Urbana, com vista ao reforço da oferta em habitação.

Já a proposta de transferência de dezenas de imóveis para a Porto Vivo - SRU (Sociedade de Reabilitação Urbana) não reuniu consenso entre os vários partidos da posição, merecendo críticas de PS e CDU, que votaram contra.

O socialista Manuel Pizarro considerou a decisão "um erro do ponto de vista metodológico", salientando que esta vai contribuir para "acentuar a segregação habitacional".

Apesar de concordar com a reabilitação do património municipal, Ilda Figueiredo defendeu que deve ser a empresa municipal de habitação Domus Social a gerir o parque do município e não a SRU, que não está vocacionada para este "tipo de carências".

No levantamento exaustivo que foi efetuado, foram identificados 227 unidades patrimoniais (frações e prédios ou parte de prédios).

Pedro Baganha explicou que em causa estão imóveis que não estão a ser aproveitados e que carecem de reabilitação, mas para a qual não há financiamento.

O presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, destacou a importância da medida que constituiu um reforço da oferta de habitação a preços acessíveis no concelho do Porto.

Na reunião do executivo desta segunda-feira, o Movimento do independente votou, contudo, contra uma proposta de recomendação da CDU, apresentada no período antes da ordem do dia, que defendia a reavaliação do valor da renda apoiada e possibilidade do seu pagamento faseado até 31 dezembro, sem quaisquer encargos.