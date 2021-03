Myanmar. Polícia mata a tiro mais dois manifestantes em dia de greve geral

Myanmar regista hoje mais uma jornada de protestos nas principais cidades do país, numa altura em que os sindicatos cumprem uma greve geral contra a Junta Militar que mantém encerradas dependências bancárias, fábricas e alguns estabelecimentos comerciais.

Um dos mortos foi atingido na cabeça e o outro no pescoço durante uma carga policial contra os manifestantes, disse à agência espanhola Efe uma testemunha no local.

Os trabalhadores do setor da saúde foram os primeiros a iniciar greves no quadro do movimento de desobediência civil que exige aos militares a instauração da democracia e o respeito pelos resultados eleitorais das legislativas de novembro de 2020.

Os funcionários do Estado, agricultores e trabalhadores do setor privado estão a juntar-se aos protestos dos mais jovens neste dia de greve de protesto contra os militares.

O movimento pede também a libertação dos políticos presos e que foram eleitos nas eleições do ano passado, entre os quais a líder da Liga Nacional para a Democracia, Aung San Suu Kyi, deposta pelos militares.

Entretanto, a polícia voltou a reprimir com violência as manifestações em Mandalay, a segunda cidade do país onde, pelo menos, seis pessoas foram feridas a tiro.