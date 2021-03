Myanmar. Guterres pede libertação de manifestantes barricados "em total segurança"

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou à “máxima contenção” e exortou à libertação das “centenas de manifestantes barricados” em complexos de apartamentos de Rangun “em total segurança, sem violências nem detenções”.

“Numerosas destas pessoas barricadas são mulheres que pretendiam manifestar-se pacificamente para comemorar o Dia Internacional da Mulher”, precisou o porta-voz do antigo primeiro-ministro português, Stéphane Dujarric, esta segunda-feira, em declarações aos media.

“Pedimos a todos que respeitem os direitos à liberdade de reunião e expressão do povo da Birmânia, quando se manifesta pacificamente e exprime as suas esperanças e desejos pelo futuro do seu país”, aditou.

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), a polícia começou a desalojar os contestatários pelas 22h00 locais (15h30 em Lisboa) e a proceder a detenções. A ONU receia que as forças de segurança se desloquem de residência em residência para tentar encontrar manifestantes.