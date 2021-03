"Sucesso do atletismo é uma história sem fim"

Jorge Vieira, presidente da Federação de Portuguesa de Atletismo, enaltece a prestação nacional nos Europeus em pista coberta, que decorreram na Polónia, com três medalhas de ouro conquistadas.

Um momento de sucesso, mas efémero, observa Jorge Vieira, que fala de "uma história sem fim".

"Já passamos várias vezes por episódios como este de grande sucesso, mas temos sempre o realismo que se impõe. Foi um momento importantíssimo para os atletas, mas sabemos que esta é uma história sempre sem fim. Estes atletas terminaram este desempenho, que foi muito bem sucedido. mas imediatamente têm de se concentrar noutros objetivos e continuar a treinar, é algo que não termina nunca. Mas naturalmente que a nossa motivação é sempre alimentada por estes momentos, em que os atletas e treinadores ganham confiança. São momentos importantes, mas hoje já é outro dia, e todos estamos focados noutros objetivos", afirma, em entrevista à Renascença.



Portugal ficou no segundo lugar do "medalheiro" dos Europeus de Torun, na Polónia, apenas atrás da Holanda. A comitiva nacional conquistou três medalhas de ouro: Auriol Dongmo (lançamento do peso), Patrícia Mamona e Pedro Pablo Pichardo (triplo-salto).

O desempenho dos atletas portugueses abre boas perspetivas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que se realizam em 2021. Jorge Vieira assinala que "é um desafio imenso, porque para ter uma medalha nos Jogos Olímpicos, para países com a nossa dimensão, é muito complicado".

"Mas deve ser um motivo de grande reflexão, porque o tema das medalhas é muito importante discutir. Nós temos o dever de as conquistar, nós queremos medalhas, mas ninguém as pode prometer. Estes atletas têm esse sonho, e nós acreditamos que é possível", conclui.

Os Jogos Olímpicos vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto e os Paralímpicos entre 24 de agosto e 5 de setembro.