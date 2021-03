Djokovic fixa novo recorde na história do ténis

Novak Djokovic estabeleceu um novo recorde no ténis, ao cumprir 311 semanas como número do mundo. É uma marca que já estava anunciada, mas foi oficializada esta segunda-feira com a atualização do "ranking" ATP.

Djokovic, que este ano já venceu o Open da Austrália, segura a liderança da classificação e vai alargar o recorde, tal a vantagem que tem para Rafa Nadal, na segunda posição.

O anterior recorde, de 310 semanas como número um do mundo, era dividido com Roger Federer, atualmente na 6.ª posição.

"Fico muito feliz por seguir as pisadas de lendas e gigantes deste desporto. Estar entre eles é um sonho de infância e a confirmação de que se fizeres as coisas com amor e paixão tudo é possível", diz o tenista, citado no site oficial da ATP.